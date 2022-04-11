Dündar'dan şenliklere gelen misafirlere iftar yemeği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen 3. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu'na katılan akademisyenler ve yabancı misafirler için iftar yemeği verdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri doludizgin devam ediyor. Nisan ayı boyunca devam edecek olan Fetih Şenlikleri için yapılan görkemli açılış töreni tüm kentte bayram havası yaşatırken, şenlikler çerçevesinde düzenlenen 3. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu ise adeta Osmanlı tarihine ışık tuttu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'ya gelerek sempozyuma katılan akademisyenlerin yanı sıra Moğolistan'ın Arkhangai Belediye Başkanı Batjargal Mishka ve Moğolistan heyeti ile birlikte şenlikler çerçevesinde düzenlenecek Türk Dünyası Ressamlar Buluşması etkinliğine katılmak için Türki Cumhuriyetlerden Bursa'ya gelen ressamların yer aldığı kalabalık misafir grubuna iftar yemeği verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın fethinin 696'ncı yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladıklarını söyledi. Dündar, “Fetih, Bursa halkının bir araya geldiği, sevinç ve coşku içerisinde yürüdükleri bir etkinlik. Şenlikler vesilesiyle siz değerli dostlarımızla da bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Davetimizi kırmayıp katıldığınız, coşkumuza ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şenliklere kattığınız değer ve verdiğiniz emekler için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.