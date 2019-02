Osmangazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Dündar'ın ilk seçim bürosu görkemli bir törenle açıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Başkan Adayı Mustafa Dündar'ın seçim çalışmalarını yürüteceği ve vatandaşlarla buluşma yeri olacak seçim bürosu Dikkaldırım Mahallesi'nde açıldı. Açılışa önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve birçok partili katıldı. Açılış töreni havai fişek ve meşalelerle coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Dündar, “31 Mart seçimlerinde hedefimiz yüzde 60''

Seçim bürosu önündeki vatandaşlara hitap eden Başkan Dündar, 31 Mart seçimlerinde hedeflerinin Cumhur İttifakı olarak yüzde 60 olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kuruluşuyla başlayan kutlu yolculuğun milletin desteğiyle her seçimde zaferle sonuçlandığını vurgulayan Dündar, “Yeni bir hizmet yarışına çıktık. Yeni bir yolculuk, bu yolculuk bu yarış Bursa'mıza ve Osmangazi'mize hayırlı olsun. AK Parti olarak Osmangazi'de önemli işler yaptık. Osmangazi'ye ve Bursa'ya imzalar attık. Osmangazi'mizi Bursa dışına, Türkiye dışına taşıdık. Çünkü, Osmangazi ve Bursa'mız imparatorluğu kuran şehir ve üç kıtaya buradan usta yolculuğa çıkılan bir şehir. Bizler de bu duygu, düşünce ve felsefeyle işlerimizi, hizmetlerimizi bu çerçevede şekillendirerek, projelendirerek hizmete sunuyoruz. Üç dönemdir de AK Parti hangi işi yapmışsa Bursa ve Osmangazi kazandı. Üçüncü dönemde de genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar bu zor, ama onurlu görevi bizlere tebliğ etti. İnşallah sizler de 31 Mart günü bize vereceğiniz destekle hep birlikte Osmangazi'deki hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi

Osmangazi Belediyesi'nin güçlü bütçe ve kurumsal yapısıyla birçok projeyi hayata geçirdiğini anlatan Dündar, “Biz sadece seçim zamanı çalışmıyoruz. Her gün sahadayız, her gün bir mahalledeyiz, sizlerle birlikteyiz. İnşallah her seçimde olduğu gibi oyumuzu yükselttik ve yükseltiyoruz. 31 Mart seçimlerinde hedefimiz yüzde 60 oranında oy. Şimdi Cumhur İttifakı olarak ülkücü kardeşlerimizin de tam desteğini alıyoruz. Hep birlikte Osmangazi'nin burçlarına bayrağı dikeceğiz inşallah” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da önceki seçimlerde olduğu gibi milletin desteğiyle 31 Mart seçimlerinde de kazanacaklarını belirleterek, seçim bürosunun Başkan Dündar ve parti teşkilatına hayırlı olmasını diledi.