Dünya 90 yılda 8 küresel ticaret savaşına sahne oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Küresel Ticaret Savaşları' seminerine iş dünyası temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, dünya ekonomisinde mevcut olan korumacılık politikalarının 4 ay içinde büyük ölçüde arttığını söyledi. Gülmez, korumacı ekonomi politikalarının aşırılaşmasıyla ortaya çıkan ticaret savaşlarının bütün dünyanın gündemine oturduğunu ifâde etti. Son dönemde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen sektörleri geliştirmek ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak mecburiyetinde olduklarını ifade eden Gülmez, “Daha çok katma değerli üretim ve daha çok ihracat yapacağız. Bu topraklarda daha güçlü başarı hikayeleri yazmak istiyorsak bunları yapmaktan başka çaremiz yok” dedi.

PETKİM Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya, yaklaşık 5 aydır dünyanın gündeminde olan ‘Küresel Ticaret Savaşları'nı değerlendirdi. Ticaret savaşları ile birlikte dünyada dengelerin batıdan doğuya doğru kaydığını ifâde eden Çetinkaya, “Bu yeni bir savaş değil. Bu savaş, modern ticaret dönemlerine baktığımızda ilk defa 1930'lu yıllarda başladı. Şimdiye kadar 8 ticaret savaşına şâhit olduk. Şu ânda dünyadaki ticareti kökten değiştirecek bir hamle yapılıyor. Niçin ABD böyle bir savaşa giriyor? Bunun birçok sebebi var” diye konuştu.

Ülkelerin 2008 ekonomik krizinden sonra yerli üretimi yeniden keşfetmeye başladığını kaydeden Çetinkaya, şöyle konuştu:

“Bu konu Küresel Ticaret Savaşları'nın en önemli sebeplerinden birisi. İkinci önemli bir konu da aslında ABD'nin şikâyet ettiği, dünya ticaretinin âdil yapılmadığı yönünde. Özellikle fikrî mülkiyet hakları konusunda Çin'den gelen ciddî bir baskı var. Bu baskı karşısında Çin zorlanıyor. Ayrıca bu savaşın en önemli sebeplerinden birisi de ABD'nin son yıllarda ticaret açığı vermesidir. O açık ise Çin'den kaynaklanıyor. Dünyada küresel güç dengeleri artık değişiyor. Büyük ölçüde ABD'nin yerini yavaş yavaş Çin ve Hindistan gibi ülkeler almaya başladı. Bu savaş dünya ekonomisini derinden etkileyecek.”