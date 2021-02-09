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Dünya Alpagut Şampiyonası kasıma ertelendi

Son iki yıldır Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan ve üçüncüsünün Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde geçen yıl kasım ayında Bursa’da yapılması planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası, Covid 19 salgını sebebiyle 25-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Son iki yıldır Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan ve üçüncüsünün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde geçen yıl kasım ayında Bursa'da yapılması planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası, Covid 19 salgını sebebiyle 25-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Türk milletinin ata sporu olan, son yıllarda 3 kıtada 30'u aşkın ülkede binlerce sporcu tarafından yapılan alpagut sporunun Dünya Şampiyonası son iki yıldır Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriliyordu. 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 20-22 Kasım 2020'de yapılacağı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli'nin iştirakiyle şubat ayında düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyurulmuştu. Bursa'da 40'ı aşkın ülkeden yaklaşık 650 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası Covid 19 salgını sebebiyle 2-4 Nisan 2021 tarihlerine ertelenmişti.


Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehlikesinin henüz geçmemiş olması nedeniyle tekrar ertelenen şampiyonanın 25-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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