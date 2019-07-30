‘Dünya Arkadaşlık Günü'ne özel ‘dostluk ekmeği'

Bursa'da ‘30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Günü'nde BESAŞ Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar ‘dostluk ekmeği' yaptı.

Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan, ekmek ve unlu mamullerin yanı sıra mikrobiyolojik tahliller araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği BESAŞ Ar-Ge Merkezi, sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlıyor.

BESAŞ, ‘30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Günü'nde, barışa ve birlikteliğe vurgu yaparak, Türk Kızılayı Bursa Toplum Merkezi'nin gerçekleştirdiği projeye katılan çocukları ağırladı. Aralarında yabancı uyruklu çocukların da bulunduğu, yaşları 10 ile 13 arasında değişen 16 çocuk, BESAŞ Unlu Mamuller Araştırma ve Üretim Merkezi'ni gezdi.

Ekmeklerin üretim aşamaları ve sektördeki teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirilen çocuklar, hep birlikte hazırladıkları hamurdan arkadaşlık ve dostluk ekmeği yaptı. Eğlenceli anların yaşandığı programa katılan çocuklar, farklı kültürlerdeki yaşıtlarıyla arkadaşlıklarını da pekiştirdi.