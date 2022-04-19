Dünya birincisi Hafız Muhammed Recep, Yenice cemaatiyle buluştu

İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Yeniceköy Merkez Camisinde dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Hafız Dr. Muhammed Recep cemaatle buluştu. Muhammed Recep, önce Kuran-ı Kerim tilavetiyle gönülleri mest etti, ardından teravih namazını kıldırdı.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ruhuna uygun ramazan etkinlikleriyle bu mübarek ayın maneviyatını yansıtan programlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, sesi ve tilavetiyle gönülleri okşayan hafızları ağırlamaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programları çerçevesinde pazartesi akşamı Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Hafız Dr. Muhammed Recep İnegöllülerle buluştu.

Yeniceköy Merkez Camiinde akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem Yeniceköy Mahallesinden hem de merkezden Hafız Muhammed Recep'i dinlemek isteyen vatandaşlar camiye akın etti. Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da Hafız Muhammed Recep kıldırdı.

Gönülleri mest eden program çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate Osmanlı Şerbeti ikramları da yapıldı. Başkan Alper Taban, namaz sonrası camide çocuklar ve vatandaşlarla buluştu.