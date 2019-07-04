Dünya çocuklarını Bursa giydiriyor

Bursa'nın Avrupa kalitesinde bebe konfeksiyonu ürettiğini belirten Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, “Türkiye'nin çocuk giyimi ihtiyacının yüzde 80'ini üreten Bursa firmaları, ürünlerinin yüzde 60'ını ihraç ediyor” dedi.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe trendleri belirleyen ürünlerin sergilendiği "Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junioshow" açıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla düzenlenen fuar için 60 ülkeden binden fazla iş adamı Bursa'ya geldi. Geçen yıla göre iştirakçi firma sayısı ve sergileme alanında yüzde 35 büyüme kaydeden fuarda 150 firma stant açtı. Genellikle Ortadoğu'dan gelen alım heyetlerinin bulunduğu fuara birçok ülkenin ilgi gösterdiği görüldü. Sektörün heyecanla beklediği fuar ile firmaların dış ticaret hacimlerinde önemli oranda artış sağlanacağına inandığını ifade eden BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “Bu fuarımıza 140 imalatçı firmamız katıldı. Bu fuarda ihracat anlaşmaları yapılıyor. Türkiye'deki çocuk giyiminin yüzde 80'i Bursa'da üretilirken, bu üretimin ise yüzde 60'ı ihraç edilmektedir. Bizim ihracatımız dolaylı toptancı üzerinden yapılmaktadır. Bursa'da ağırlıklı olarak 0-12 yaş üretimi yapılmaktadır. Sıfır yaş dediğimiz yeni doğan ve hediyelik eşyada Bursa çok iyi. Çünkü doğal ürünler kullanan firmalarımız Avrupa'da kendini ispatladı. Yine 0-12 yaş dediğimiz konfeksiyon bölümünde Bursa, Avrupa kalitesinde ürünler üretmektedir. 60 civarında ülkeye mal satıyoruz. Yani doğudan batıya, Afrika'dan kuzeye kadar her komşumuza mal satıyoruz. Yeni hedeflerimiz, yeni pazarlarımız arasında diğer bölgeler var” dedi.

İhracatı geliştirmek adına Ticaret Bakanlığı destekli 2 tane (UR-GE) projelerinin olduğunu belirten Yıldız, “Bir sektörde 2 projeyi aynı anda yürütüyoruz. Bu 2 projede 80 tane firmamız var. Bu firmalarımızla yurtdışından fuarlarımıza alım heyetleri getiriyoruz. Bunlar tabii ki bizim sektörümüzde ihracatı artıran, tetikleyen unsurlar. Geçen yıla nazaran yüzde 15 artış hedeflemiştik. Yaz sezonu dediğimiz yılın ilk yarısı bu hedefimiz gerçekleşti. Bu rakamlarda dövizin etkisiyle ufak tefek oynamalar olmuş olabilir, ama genel olarak biz buna yakın oranların yıl sonunda gerçekleşeceğini ümit ediyoruz” dedi.

Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan firmaların yetkilileri ise, “Yaptığımız ihracatta BTSO'nun ve Ekonomi Bakanlığı'nın büyük katkısı var. Sağ olsunlar onların öncülüğünde bizler de iyi işler yapıp dünyanın her yerine Bursa'yı tanıtıyoruz. Faydalı şirketler olmaya çalışıyoruz. Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 2 buçuk milyon dolar civarında firmamızın ihracatı var. Ürünleri o ülkenin şartlarına destek sağlayacak şekilde üretiyoruz. Mesela Rusya veya diğer ülkelerde bebek doğmadan önce yapılan baby showerlara uygun ürünlerimiz var. Son zamanlarda oldukça rağbet görüyor. Kullandığımız ürünlerde Türkiye'yi temsil ettiğimiz için hiçbir zaman kaliteden taviz vermiyoruz. Çünkü hizmeti yaptıktan sonra en kaliteli şekilde geri dönüşümünü düşünmekteyiz. Kalıcı bir ürün haline gelmesi için bu önemli bir husustur” diye konuştu.