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Dünya Dağ Gününde Katırlı zirvesine yürüdüler

İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, 11 Aralık Dünya Dağ Gününde Katılı dağlarının zirvesine yürüdü.


İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı, 11 Aralık Dünya Dağ Günü münasebetiyle doğa yürüyüşü tertip etti. 11 kilometrelik zor parkurdaki yürüyüşe 50 doğasever katıldı. İnegöl Belediye Spor Kulübü organizasyonuyla yapılan yürüyüşte, sabah araçlarla hareket eden 50 doğasever, Gürsu Dışkaya köyünden yürüyüşe başladı. Cemal kuş liderliğindeki doğa tutkunları, 11 kilometrelik zor parkurda gün boyu birbirinden farklı manzaralar ve doğanın eşsiz sunumuyla unutulmaz bir gün yaşadı. Gün boyu süren yürüyüş, Katırlı zirvesine kadar devam etti. Ardından aynı güzergah üzerinden dönüş yapan doğa severler, yeniden araçla İnegöl'e gelerek 11 Aralık Dünya Dağ Günü faaliyetini sonlandırdı.

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