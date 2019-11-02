Dünya klasiği 'Küçük Prenses' AVP Sahnesinde

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan, Frances Hodgson Burnett'ın 'Küçük Prenses' adlı hikayesinden oyunlaştıran oyun 3 Kasım Pazar günü saat 14.00'de AVP Sahnesinde çocuk izleyicilerle buluşacak. Dünya Klasikleri arasına girmiş olan oyunun yönetmenliğini Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Berrin Kulya Balkanlar yapıyor. Frances Hodgson Burnett'in aynı adlı eserinden, Arkadiusz Klucznik ve Doriusz Czajkawkki oyunlaştırdığı, Şebnem Cirit ve Füsun Ataman'ın dilimize çevirdiği oyun yediden yetmiş yediye herkesin beğenisini topluyor. Işık tasarımını Rahmi Özan'ın, kostüm tasarımını Selin Ölçen'in, dekor tasarımını Hasan Yavuz'un, müziklerini Can Atilla'nın, koreografisini Ömür Uyanık'ın yaptığı oyunda AVP Bursa Devlet Tiyatrosunun genç yetenekleri Emine Irmak Bavkır, Cansu Yılmaz, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Erdem Erdoğan, Salih Cem Şener, Çağrı Dulun, Cenk Turan, Çağla Genç Özkaymak, Zeynep Yılmaz, Gizem Türköz, Iraz Hazel Körmükçü, Irmak Şahin rol alıyorlar.

Oyunun konusu ise, şu şekilde:

"Küçük Prenses Sara doğduğu ve çok sevdiği büyüleyici güzellikteki ve çok renkli Hindistan'dan istemeden ayrılmış ve Londra'da bir okula başlamak zorunda kalmıştır. Londra'da başına gelenler Küçük Sara'yı hayatın iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış pek çok yüzüyle karşılaştırır. Bakalım Sara karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilecek mi?"