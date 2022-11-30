Dünya markası BMW'nin paylaşımında dikkat çeken Gemlik detayı

Dünyaca ünlü otomobil markası BMW, Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili TOGG'un Gemlik rengini anımsatan ve TOGG'a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. Paylaşımı gören Türk takipçiler ise, “Yoksa siz TOGG'a nispet mi yapıyorsunuz?” şeklinde yorumlar yaptı.

Dünyanın ünlü markalarından olan BMW, Gemlik rengini anımsatan yeni model aracını Almanya kurumsal sayfasında paylaştı. 16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'a benzerliğiyle dikkat çekti. Paylaşıma takipçiler tarafından yapılan yorumlarda TOGG'a nispet yapıldığı ve Gemlik'te yapılan çekimlere vurgu yapıldı.