Dünya Öykü Günü Nilüfer'de kutlandı

Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlediği Dünya Öykü Günü etkinliğinde ‘2020 Öykü Onur Ödülü' Sezgin Kaymaz'a verildi.

Nilüfer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Öykü Günü'nde yazarları ve edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi. Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) işbirliği ile Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen etkinliğe ilgi büyük oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de katıldığı etkinlikte, geçen günlerde hayatını kaybeden öykü anlatıcısı Cevdet İrketi de anıldı.

Etkinliğin açılışında Hasan Özkılıç'ın kaleme aldığı Dünya Öykü Günü Bildirisi, Aymen Akçay Yazar tarafından okundu. Bildiride; “Öykünün tarihi insanlığın tarihiyle eş zamanlıdır. Öykü insanlığın var oluşuyla başlamıştır. Öykü kabına sığmaz, söyleyeceğini kısa ve çarpıcı bir üslupla söyler geçer. Finali yoktur öykünün. Çünkü okurunun zihninde yaşar. Öykü insan kokar ve hayatın damarlarında hissedersiniz onu. Okudukça hayatı sever ve yaşama sıkı sıkıya tutunursunuz. Öyküde en önemli öğe insandır. Öykünün sesi olmalı. Kişiliği olmayan öykü iyi değildir. Öykünün vicdanı olmalı” ifadelerine yer verildi.

Bildirinin okunmasının ardından usta yazar Sezgin Kaymaz, edebiyat tutkunlarıyla söyleşide buluştu. Moderatörlüğünü Ali İpek ve Pelin Yılmaz'ın yaptığı söyleşide Sezgin Kaymaz, edebi çalışmaları ve hayatından kesitler sundu. 1997 yılından bu yana yazdığını ifade eden Kaymaz, edebiyat dünyasında öykünün hakkının yendiğini vurguladı. Öykünün bir konuyu kısa ve net şekilde anlattığını söyleyen Sezgin Kaymaz, “Roman uzun uzun anlatır ama öykü kısaca vurur geçer. İnsan her şeyi söyler ve benim için eski sözler, epigraflar çok önemlidir. Yazarken çok rahat davranıyorum. Karşımdakini, okuru inandırmak için uğraşmam. Rahat ve net olursanız daha inandırıcı oluyor. Hikayeleri akışına bırakır ve o şekilde yazarım” dedi.

Maddi açıdan zor bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Kaymaz, hayatın kendisine çok şey öğrettiğini ve öykü açısından zengin bir içeriğe sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Söyleşinin ardından 2020 Öykü Onur Ödülü'ne değer bulunan Sezgin Kaymaz'a ödülünü Bursa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı Süreyya Akçay verdi. Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Sezgin Kaymaz ve moderatörler Ali İpek ile Pelin Yılmaz'a günün anısına hediye verdi. Başkan Erdem, Bursa Yazın ve Sanat Derneği ve emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinliğin sonunda Sezgin Kaymaz, ‘Ben Yusuf' adlı kitabını okurları için imzaladı.