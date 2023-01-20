Dünya Penguen Günü'nde sardalya sürprizi

Dünya penguen farkındalık günü çerçevesinde Bursa'da Afrika penguenleri en sevdiği yiyecek olan sardayla ile beslendi. Nesli tükenmekte olan türler sınıfında olan Afrika penguenleri Bursa Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında tutulurken, dünya penguen farkındalık günü sebebiyle yoğun ilgiyle karşılaştı.

İklim değişikliği nedeniyle türleri tehlikede olan penguenler için farkındalık oluşturmaya çalışmak amacıyla, her yıl 20 Ocak'ta “Dünya Penguen Farkındalık Günü” kutlanıyor. Nesli tükenmekte olan türlerden olan 22 Afrika pengueni, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında tutuluyor.

Yaklaşık 5 yıldır Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Afrika penguenlerinin bakıcılığını yapan Ali Aydın yaptığı açıklamada Bursa Hayvanat Bahçesi'nde en çok ziyaret edilen hayvanlardan olan Afrika penguenlerinin bu özel gününde en sevdiği yiyecek olan sardalya ile beslendiğini ifade etti. 22 adet koruma altında Afrika pengueni olduğunu belirten Aydın, “Türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Gözümüz gibi bakıyoruz, burada koruma altındalar. Ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.

Suda uçan kuşlar

Güneybatı Afrika'nın kayalık kıyıların da geniş koloniler halinde yaşayan Afrika penguenlerinin nesli tükenmekte olan hayvanlar sınıfında. “Suda uçan kuşlar” olarak da bilinen Afrika penguenleri suda saatte 20 kilometre hızlara ulaşabilirken, tek bir yolculukla 30 ile 70 kilometre yol kat edebiliyor. 2,5 dakika da, 60 metre derinliğe kadar dalış yapabilen penguenler günün büyük bir kısmını suda hamsi ve sardalya gibi balıklarla beslenerek geçiriyor.

Yılda bir kez ürüyor

Yuvaları kayalar ve çalıların altındaki oyuklar veya çukurluklarda bulunan Afrika penguenleri geceleri kıyıda toplanıyor. Tek eşli olmakla beraber eşler genellikle uzun yıllar birlikte kalıyor. Yılda bir kez ürerken dişiler iki yumurta yapıyor. Anne ve baba penguenler, 40 gün boyunca yumurta üzerinde dönüşümlü olarak kuluçkaya yatarken, kuluçkadan sonra yavru kuşu bir aylık oluncaya kadar besleyip ve koruyor.