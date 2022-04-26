Dünya Pilotlar Günü'nde iki pilota acı veda

Bursa'da dün henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen eğitim uçağında bulunan pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili konuşan acılı aile, uçağın düşme nedeninin detaylı incelenmesi ve ne kadar süre havada kaldığının incelenmesi için yetkililere seslendi. Diğer yandan 26 Nisan'ın Dünya Pilotlar Günü olduğu ve iki pilotun da bugün son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül sokak üzerinde uçtuğu sırada evlerin üzerine düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. Düşen Teknam-2002 marka uçağın YBS Sondaj ve Havacılık isimli şirketin sahibi Yenal Ahmet T.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemelere göre uçağı 90 saatlik uçuşu tamamlamak için kiralayan kıdemsiz pilot Murat Avşar'ın kullandığı tespit edildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili YBS Havacılık şirketinin sahibi Yenal Ahmet T., uçağın sivil havacılık uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firma sahibi Fevzi A. ve Uçak Teknisyeni Mustafa K. gözaltına alındı. Emniyette ilk ifadelerine başvurulan 3 kişi daha sonra serbest bırakıldı. Kırım ekibinin gece saatlerinde yaptığı inceleme çalışmalarının ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.

Sabah saatlerinde cenazelerini almaya gelen pilot Furkan Otkum'un dayısı Ahmet Polat, uçağın uzun süre havada kaldığını hatta bir bilgiye göre İzmir'e gidip geri döndükten sonra aynı uçağı Furkan Otkum'a eğitim yapması için verildiğini iddia etti. Sözlerine şirket yetkililerine seslenerek devam eden Polat, "Bir uçağın kaç saat uçacağını bizim hocalarımız çok rahat söyleyebilirler. Aynı zamanda firmanın bir envanterinin olduğunun ve bu envanterde kaç adet uçağının olduğunu, uçakların hangi model olduğu rahat bir şekilde görülebilir. Yeni bir Furkan faciası olmaması adına söylüyorum. Bu insanlar bizim tepemizde uçuyorlar. Yani vasıflı mı vasıfsız mı nasıl bu aşamaya gelmiş. Bunların araştırılması gerekiyor. Bizim canımız gitti ama başka canların gitmesini istemiyoruz. Lütfen yetkililerin buna bir önderlik yapması gerekiyor. Uçağın havada uçması ve inmesi bir kontrole tabi olması gerekiyor. Bunları kontrol eden firmalar kimler. Kimler denetliyor. Son olarak çalışma mesaisine bakılırsa, Furkan'ın neden düştüğü ya da neden düşürüldüğü ortaya çıkacaktır. Furkan çok başarılı ve çok uçuş saati olan bir öğrenciydi. Furkan sevilen ve ayrıca herkesin onunla çalışmak istediği bir insandı. Burada ben şirketi suçlamıyorum ama suçlamak için elimizde donelerin olması gerekiyor. Bunlar nelerdir envanterdir. Bu uçak İzmir'e gidiyor. İzmir'den dönüyor. Tekrar Furkan'a veriliyor eğitim vermesi için. Bu doğru mu dur, değil midir bizim aldığımız bilgiler. Yetkililerden bir an önce bu konuyu aydınlatmasını istiyoruz'' diye konuştu.

Diğer yandan Türkiye'nin ilk pilotu olma unvanına sahip Fesa Evrensev'in Türkiye semalarındaki ilk uçuşunu 26 Nisan 1912'de gerçekleştirmesi dolayısıyla 26 Nisan günü "Dünya Pilotlar Günü" olarak seçildi. Uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Furkan Otkum ve Murat Avşar'ın Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan Furkan Otkum'un cenazesi, İstanbul Kurtköy Mezarlığında kılınacak olan ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Murat Avşar'ın cenazesi ise memleketi olan Mersin'e gönderileceği öğrenildi.