Dünya Süt Günü'nde çocuklara süt dağıtıldı

Bursa'da Tarım İl ve Orman Müdürlüğü, Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında anaokulu çocuklarına süt dağıttı. Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül; öğrencilere süt ve süt ürünlerinin beslenmedeki önemiyle ilgili bilgiler verdi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, “Her yaşta insana süt içme alışkanlığı kazandırılması, süt tüketiminin artırılması, süt ve süt ürünlerinin besin değeri konusunda toplumu bilinçlendirilmesi ve daha dinamik bir toplum oluşturmak amacıyla böyle farkındalık oluşturan etkinlikleri destekliyoruz. Süt ve süt ürünlerinin insan sağlığına olan olumlu etkileri hakkında toplumu, özellikle de çocukları bilinçlendirmek ve süt tüketimini teşvik etmek görevimizdir'' dedi.

Ayrıca, Süt Günü etkinliği kapsamında iftarın ardından bir alışveriş merkezinde de vatandaşlara süt ikramı yapıldı.

Dünya Süt Günü hakkında

Süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve süt tüketiminin arttırılmasını teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Mayıs tarihi Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında bütün üye ülkelerde kutlanması kararı ile aldığı "Dünya Süt Günü" 1991 yılında ülkemizde de kabul edilmiş ve kutlanmaya başlandı. Besin maddeleri bakımından mükemmel ve vazgeçilmez gıda olarak nitelendirilen süt insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşıyor. Kemik gelişiminin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağı olan süt, içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde önemli rol oynuyor.