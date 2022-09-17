Dünya Temizlik Günü'nde çevreye atılan atıkları topladılar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 17 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle çevre gönüllüleri, Fethiye Mahallesi ve Fadıllı Mahallesi'ndeki göl kıyısında çevreye atılan atıkları topladı.

17 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde dünya genelinde olduğu gibi Nilüfer'de de düzenlenen çevre temizliği etkinliği, geniş katılımla gerçekleşti. Dünyanın en büyük sivil çevre hareketinin Türkiye'deki ağı olan Let's Do It Türkiye tarafından organize edilen ve Nilüfer Belediyesi'nin de paydaşı olduğu etkinlikte çevre gönüllüleri, iki ayrı mahallede çevreye saçılmış atıkları topladı. Dünyayı temiz tutmak ve insanlara çevre temizliği konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, Fethiye Mahallesi ve Fadıllı Mahallesi'nin Uluabat Gölü çevresindeki bir bölümünde, duyarsız kişiler tarafından etrafa atılan plastik, cam şişe, pet şişe, kağıt gibi atıkları topladı. Dip bucak temizlik yapan çevre gönüllüleri, topladıkları atıkları Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Ambalaj Atığı Toplama Aracı'na teslim etti. Toplanan geri kazanım atıklarının, ayrıştırma işleminin ardından geri dönüşümü sağlanacak.