Dünya Tiyatro Günü' Bursa'da kutlandı

Bursa'da tiyatro sanatına emek veren sanatçılar, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Atatürk heykeline çelenk koydu.

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından belirlenen ve 1961'den bu yana her sene 27 Mart tarihinde kutlanan ‘Dünya Tiyatro Günü', Bursa'da da tiyatro sanatına gönül verenlerin bir araya geldiği anlamlı bir törenle kutlandı. Tiyatro emekçileri bu yıl 62'ncisi kutlanan ‘Dünya Tiyatro Günü' dolayısıyla Heykel'de bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız'ın da katıldığı törende, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu, Çek Sanat Tiyatrosu, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ve Bursa Sanat Tiyatrosu oyuncuları hazır bulundu. Atatürk heykeline çelenk sunulan törende, Şehir Tiyatroları Sanatçısı Yüksel Hakverdi tarafından günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı. Törende, Tiyatro Sanatçısı Çağrı Zona tarafından ‘Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi' ile ‘Tiyatro Günü Dünya Bildirisi' de okundu.

Tiyatronun din, dil, ırk farkı gözetmeksizin toplumun ortak değeri olduğunu belirten Başkanvekili Fethi Yıldız, “Tiyatro bazen kimsesizlerin kimsesi, bazen acı çekenlerin acısı, bazen sevinçlere ortak olur. Bursa'yı bu konuda çok şanslı görüyorum. Bursa gerçekten sanatçıların ve tiyatrocuların başkenti olma yolundadır. Bu konuda emeği geçen bütün sanatçılara teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da güzel işlere imza atıyor” dedi.