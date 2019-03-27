Dünya Tiyatrolar Gününü kutladılar

Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Mudanya yerleşkesinde gerçekleşen kutlamada öğrencilerin hazırladıkları program sahnelendi. Bölüm Başkanı Ali Sait Liman, sahne sanatlarının bulunduğu yerleşkenin yetersizliklerinden bahsederek, daha güzel ve tiyatro sanatına yakışır ortamlarda eğitim verme isteğini iletti. Öğrenciler “Tiyatrolar Günü” mesajını okudular.

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin, günün önemini anlatan konuşmasında, tiyatroyu anlattı. Şahin, “Türk tiyatrosuna destek veren, yazar ve oyuncu yetiştirerek gelişimine katkıda bulunan, kendini tiyatroya adamış tiyatrocu arkadaşlarım ve öğrencilerim. Bugün sizin için bir araya geldik. Dünya Tiyatrolar Gününüz kutlu olsun. Bugünün; tiyatronun önemini ve toplumlar üzerindeki güçlü etkisini vurgulama, bu bilinci paylaşma ve tüm güçlüklere rağmen bu işi akıl ve gönül gücüyle yürüten ustalara saygı gösterme günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca tiyatronun eğlendirme, düşündürme, ufuk açma, eğitime katkıda bulunma gibi birçok rolü var” dedi.

Lisans 4 öğrencileri, Sam Bobrick'in yazıp Ekin Tunç Turan'ın tercüme ettiği, Birgül Yeşiloğlu Güler'in yönettiği “Yolcular” adlı oyunu sergiledi.

Dünya Tiyatro Günü kutlamasına Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve protokol mensupları katıldı.