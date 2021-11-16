Dünya tiyatroları çocuklar için Bursa'da

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları Uludağ Koleji ile Matlı Holding'in sponsorluğunda BKSTV tarafından gerçekleştirilen 25. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen tiyatro eklerini ve oyunlarının çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.

Festivalin üçüncü gününde Bursalı tiyatroseverler ve çocuklar, Kocaeli ve Antalya'nın yanı sıra Tunus'tan Domia Production Tiyatrosu'nun oyunlarıyla eğlendiler. Tayyare Kültür Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun “Evvel Zaman İçinde” performansında bir annenin oğluna ‘Bana hiç al da gel' isteğiyle başlayan çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik ve bir o kadar da düşündürücü oyunu çocukları doyasıya eğlendirdi. Antalyalı ekip Antre Sahne tarafından Podyum Sanat Mahal'de sahnelenen “Şanslı” adlı oyunda ise köylü kadınlar tarafından bebekken bulunan Şanslı'nın, yolculuğu ve en kıymetli hazinesi olan ailesine ulaşması anlatıldı. Çocukların keyifle ve meraklı gözlerle izlediği gösteri büyük alkış aldı. Günün üçüncü gösterisi ise Tunus'tan festivale katılan Domia Prodüksiyon'un sahneye koyduğu “Ceket” adlı kukla oyunu oldu. İki manipülatif aktörün Pinokyo karakterlerini farklı kuklalarla oynadığı orijinalinin basitleştirilmiş bir versiyonu olan Ceket oyununda, çocuklar doyasıya güldüler.

Atölyelerle dolu bir gün

Festivalin üçüncü gününde tiyatronun temelini sağlamlaştırmanın en önemli unsuru olan eğitmenlerin Çağdaş Dram Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen atölyeleriyle dolu bir gün yaşandı. Doç.Dr. Fatma Keçeli'nin ebeveyn ve eğitmenlere yönelik atölyesinde Gençliği bir kaynaktan çok, tehdit gibi algılayan mitlerin, nasıl birer kültürel inşa olduğu üzerine kurgulanması drama teknikleriyle gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tülin Sağlam ise çocuk ve gençlik tiyatrolarında dramaturji başlığı altındaki atölyesinde, genç seyirciler için yapılan tiyatro performanslarının başarısı, öncelikle seyircisi ile hakiki bir iletişim kurması ve ona estetik bir deneyim olanağı sunması örnekler üzerinden kuramsal ve uygulamalı olarak irdelendi. Günün son atölyesinde drama eğitmeni Esra Bayram, Shakespeare'in önemli eserlerinden biri olan Kral Lear'ı çocuklarla birlikte felsefi bir bakış değerlendirdi.

Bu yıl 25.si gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, yeni oyunlar ve tiyatroya bilimsel bakış açısıyla katkı sağlayan atölyeleri ile 17 Kasıma kadar devam edecek.