Dünyada rakibi olmayan Bursa Siyahı İnciri ihracat pazarlarını bir bir fethediyor

Bursa'dan geçtiğimiz yıl 6 bin 498, Türkiye genelinde ise 17 bin 32 ton siyah incir ihraç edildiğini belirten Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, “Bu rakamlar azımsanacak rakamlar değil. Ancak incirde potansiyelimiz bunun çok üzerinde. Bursa Siyahı İncirimizi Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hong Kong, İtalya, Belçika ve Çek Cumhuriyeti ülkelerine ihraç ediyoruz” dedi.

Dünyada hiç bir pazarın siyahı incirde Bursa'Ya rakip olamayacağını ifade eden Prof. Dr. Senih Yazgan, “Rakipsiz pazar olduğumuz için önümüz açık. Bursa Siyah İncirinde önümüze koyduğumuz hedef pazarları bir bir fethediyoruz. Geçtiğimiz yıl Çin pazarına girdik. Bu yıl da Uzakdoğu Ülkeleri, İskandinav Ülkeleri ve ABD pazarlarına girmeyi hedefliyoruz.”diye konuştu.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli siyah inciri kabul edilen Bursa Siyahı'nın verimliliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bursa Siyahı İnciri üreticisi 100 kişilik bir çiftçi grubu ile Aydın Erbeyli'de incir bahçelerine gezi düzenleyen UYMSİB, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İncir Üreticileri Birliği'nin de desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda incirin genetik kaynaklarının muhafaza edilmesi, sofralık incir çeşitlerinin geliştirilmesi, organik kuru incirin depo dayanım süresinin ve meyve kalitesinin korunması gibi incire dair tüm hayati önem taşıyan konular masaya yatırıldı.

"Bursa Siyahı ihracatında yüzde 5'lik artış"

Geçtiğimiz yıl Bursa'dan 6 bin 498, Türkiye genelinde 17 bin 32 ton Bursa Siyahı İnciri ihraç edildiğini aktaran UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, “Bu rakamlar azımsanacak rakamlar değil. Ancak incirde potansiyelimiz bunun çok üzerinde. Geçtiğimiz yıl Bursa'dan 15 milyon 32 bin dolar, Türkiye genelinde 38 milyon 897 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ihracat rakamlarımızda geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 ‘lik artış olacağı yönünde beklenti var” dedi.

Hedef uzak doğu ve Amerika

Bursa Siyahı incirinin kalitesini koruyarak ihracatını artırmak amacıyla Erbeyli'deki organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu toplantılardan son derece olumlu sonuçlar alacağız. Bursa Siyahı İncirimizin kalitesini korumakla yükümlüyüz. Kirazın, armudun, elmanın Çin pazarında rakibi var ama Bursa Siyahı'nın dünyada hiçbir rakibi yok. Bu da bizim elimizi güçlendiren en büyük enstrüman. Hedefimiz yeni pazarlara bu ürünü ihraç ederek, ülkemize döviz girdisi sağlamak. Bursa Siyah incirinde önümüze koyduğumuz hedef pazarları bir bir fethediyoruz. Geçtiğimiz yıl Çin pazarına girdik. Bu yıl da Uzakdoğu Ülkeleri, İskandinav Ülkeleri ve ABD pazarlarına girmeyi hedefliyoruz."