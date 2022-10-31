Dünyada Türk usulü kestane şekerine ilgi artıyor

Bursalı kestane şekeri üreticisi Kardelen, Fransa'nın başkenti Paris'te 15-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve Dünyanın en önemli gıda fuarı olan ve SIAL-Salon International de L'Alimentation'a 7. kez katıldı. Paris SIAL Fuarı'nda Bursa'yı ve Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün Türkiye'ye döndükten sonra fuara ilişkin değerlendirme yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 27. Komite Başkan Yardımcısı ve Bursa'nın ünlü kestane şekeri markası Kardelen Kestane Şekeri'nin üreticisi olan İlka Şekerleme'nin Genel Müdürü Mümin Akgün bu yılki fuara, 119 ülkeden yaklaşık 7 bin firmanın ürünlerini sergilediği belirtti. Dev buluşmada, Türkiye'den 345, Bursa'dan da 40 firmanın stant açtığını kaydeden Mümin Akgün, “Fuara Cardelion markasıyla katıldık. Bu yıl 7. Kez katıldığımız fuarda hem Bursa'yı hem de ülkemizi en iyi şekilde tanıtma gayreti içinde olduk. Her fuarda olduğu gibi bu fuarda da yaklaşık 5 bin kişiye kestane şekeri ikram ettik” dedi.

Türkiye'nin önü açık

Fuar süresince yaptığı gözlemleri de aktaran Mümin Akgün, İtalya'nın elinde bulunan şekerlemeye uygun kestane piyasasının Portekiz ve İspanya tarafından zorlandığını gözlemlediklerini aktardı. Kestane şekeri sektörünün, Batı Avrupa ülkelerinde daha çok geliştiğini aktaran Mümin Akgün, “Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye'nin kestane şekeri ve şekerlemeye uygun kestane piyasasında önü açık. Pazarda daha etkili olmak için sektöre daha fazla yatırım yapmak ve uluslararası pazarlamaya önem vermek gerekiyor. İlka Şekerleme olarak yeni yatırımlar yaparak ve Dünyanın önde gelen sektör fuarlarına sürekli katılarak bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Türk usulü kestane şekeri daha iyi

İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir'de Dünya Kestane Şekeri piyasasına İtalyan ve Fransız firmalarının hâkimiyetinin sürdüğünü ve bir Türk firması olarak bu hâkimiyeti yıkmak için mücadele ettiklerini söyledi. Özdemir, Fransızların ‘Marrons Glacés' ismini verdikleri ürünün kestane lezzetinden uzak, daha ziyade şekerlemeyi andırdığını bunun yanı sıra çok fazla şeker içerdiği için diyabet hastaları ve kilosuna önem verenler tarafından tercih edilmediğini söyledi. Özdemir, Türk usulü kestane şekerinin ise düşük şeker oranı ve daha yoğun meyve tadı nedeniyle dünya pazarlarında her geçen yıl daha fazla yer edindiğini ifade etti. Dünyada çok şekerli ürünlere olan ilginin azaldığını, bu nedenle Türk usulü kestane şekerinin geleceğinin dünya pazarlarında önünün daha açık olduğunu da aktaran Deniz Utku Özdemir, “Yıllardır dünyanın en önemli gıda ve şekerleme fuarlarına katılarak sergilediğimiz Türk usulü kestane şekerini görüştüğümüz firmaların temsilcilerine ikram ediyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu yılki fuarda sadece Avrupa firmaları ile değil, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Uzak Doğu firmaları ve Afrika ülkeleri ile de görüşmeler yaptık” dedi. Deniz Utku Özdemir, bugüne kadar Paris Sial Fuarı'nın yanı sıra dünyada ünlü gıda ve şekerleme fuarlarına katıldıklarını ifade ederek, “Dubai'deki şekerleme fuarına, Brezilya'daki Apas Feira'ya, ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Sweets & Snacks Expo Chicago Fuarı'na Cardelion Markası ile defalarca katıldık. Bu fuarlarda da yüzbinlerce kestane şekerini ücretsiz dağıttık. Ayrıca Türkiye'de ise İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na (Worldfood İstanbul) Kardelen markası ile katılıyoruz. Bu arada Pandemi sonrasında ilk kez düzenlenen Paris SIAL Fuarı'nın bizim açımızdan verimli geçtiğinin altını çizmek istiyorum.” dedi.

İlka Şekerleme E-Ticaret Müdürü Tolga Akgün de fuara ilişkin değerlendirmesinde Batı Avrupalı firmaların Türk kestane şekeri ile çok ilgilendiklerini gözlemledikleri söyledi. Türkiye'nin dünya kestane şekeri piyasasında pazar payını sürekli artırdığına vurgu yapan Tolga Akgün, “Ürünlerimiz çok beğeniliyor. Bu aşamada tanıtım açısından fuarların çok önemli bir işleve sahip olduğunu da vurgulamak istiyorum. Türk usulü kestane şekerinin her geçen gün dünya piyasasında daha etkin bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Bu aşamada sektörün her açıdan daha çok desteklemesi ile Türkiye'nin yakın bir gelecekte pazarda lider bir konuma geleceğini belirtmek isterim” diye konuştu.