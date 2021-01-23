Dünyanın gözü Bursa'da

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında 2 kamera ile başlattığı ve bugün Sarıalan'ın da eklenmesiyle 109 kameraya ulaşan ‘Canlı Yayın Hizmeti' sayesinde Bursa'nın tarihi ve turistik mekanları başta Almanya, Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 117 ülkeden izleniyor.

Bursa'da hem şehir içi trafiğin görüntülenerek trafiğe çıkacak sürücülere yol durumu hakkında bilgi vermek, hem de tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımı amacıyla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 2012 yılında iki kamerayla başlatılan canlı yayın hizmeti, bugün Sarıalan'ın da eklenmesiyle 109 ayrı noktaya ulaştı. Dünyanın 117 ülkesinden ayda yaklaşık 2 milyon görüntülemenin olduğu yayınların, Türkiye'den sonra Almanya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirliklerinden yoğun olarak takip edildiği gözlendi. Son 1 ayda 245 bin 172 kişi 2 milyon 865 bin 926 sayfa görüntülemesi yaparken, en yoğun izlenme 497 bin kişi ile 16 Ocak'ta gerçekleşti. En çok izlenen yerler Uludağ, Teleferik Meydanı, Setbaşı Meydanı ve Osmangazi Metro istasyonu olurken, canlı yayınlarda ortalama kalış süresi ise 1 dakika olarak ölçüldü. Ziyaretçilerin yüzde 80'inin ise sisteme mobilden giriş yaptığı tespit edildi.