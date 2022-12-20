Dünyanın mobilyasını üretiyor...

Bursa'nın İnegöl ilçesinden dünyanın dört bir yanına mobilya ihraç eden Saloni Mobilya 2023 ihracat hedefini 30 milyon dolar olarak belirledi. ABD'den İngiltere'ye, Yeni Zelanda ‘dan Guatemala'ya mobilya gönderen firma tüm dünyadaki müşteri temsilcilerini İnegöl'deki merkezinde ağırladı.

"Tüm dünyadaki marka temsilcilerini misafir etti"

Dünyada 80 ülkeye ihracat yapan Saloni Mobilya yurtdışında bulunan mağazaların satış temsilcileri için teknik bilgilendirme eğitimleri düzenledi. Tamamı yabancı müşteri temsilcilerinin katıldığı eğitim programının ilk etabına 3 grup halinde 24 ülkeden 75 satış personeli katılım sağladı.

Saloni Academy faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonda, nihai müşteri ile direk temasta olan ve satış işlemi gerçekleştiren ekiplere malzeme, tasarım ve üretim aşamaları ile ilgili teknik bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca koleksiyona yeni eklenen modül ve modellerin tanıtıldığı programda mağaza tasarımı ve satış stratejileri hakkında eğitimler verildi. Eğitimler, Saloni bünyesindeki tecrübeli yönetici, tasarımcı ve mühendis eğitmenler tarafından gerçekleştirildi.

"Satış personelleri Saloni'yi farklı kılan özelliklere hakim olmalı"

Program hakkında bilgi veren Saloni Genel Müdürü İsmail Özbek “Bu eğitim ile satış personellerimizin Saloni'yi daha yakından tanımalarını ve Saloni'yi farklı kılan özelliklerine hakim olmalarını planlıyoruz. Daha önce düzenlediğimiz benzer eğitimlerden çok olumlu sonuçlar aldık. Bu eğitim programı ile satış ekiplerimiz üretim ve tasarım süreçlerini bizzat yerinde görerek bu süreçlerin bir parçası haline geliyorlar.” dedi. Ayrıca İsmail Özbek eğitim programı çerçevesinde üretim tesislerini ziyaret eden katılımcıların, kalan zamanda Bursa ve İnegöl'ün turizm değerlerini de görme fırsatı bulduklarını, böylece bu etkinliğin Bursa ve İnegöl'ün tanıtılmasına da katkı sağlamış olduğunu belirtti.

2023 hedefi 30 milyon dolar

Geçtiğiliz yıl yıllık 20 milyon dolarlık ihracak gerçekleştiren firmanın 2023 ihracat hedefinin yeni açılan mağazalar ve buna bağlı yüzde 50'lik büyüme ile 30 milyon dolar olduğu belirtildi. ABD'den İngiltere'ye, Guatemala'dan Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın bir çok farklı bölgesine mobilya gönderen firmanın ihracatının yüzde 35'ini Avrupa'ya yüzde 30'unu Afrika ülkelerine yapıyor.