"Dur" ikazına uymayınca olanlar oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin "dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarptı. Motosiklet sürücüsü ve polis memuru yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kemal Paşa Mahallesi Örnek Sokağı üzerinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğünün hemen arkasında bulunan alanda araç ve motosikletler üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, gelen bir motosiklet sürücüne "dur" ikazında bulundu. Ancak motosiklet sürücüsü durmak yerine manevra yapıp kaçmak istediği sırada trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü ve polis memuru yere düşerek yaralandı. Yaralanan sürücü ve trafik polisinin yardımına polisler ve çevredeki vatandaşlar yetişti. İlk müdahalesi yapılan her iki şahıs olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Tedavilerinin ardından sürücü ve polis memuru karakola giderek ifade verdi. Öte yandan olay anı ve yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.