Dur intihar Etme!

Bursa'da faaliyet gösteren Çiçekli Bahçe Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasında, çocukların ve gençlerin son günlerde oynadıkları oyunlardan etkilenerek hayatlarına son vermelerine dikkat çekilerek, "Gençlerimizi intihara sürükleyen oyunların erişimlerinin engellenmesini değişik linklerle ve online olarak oyunların devamını sağlayanların ve oyunların internet kafelerde oynanmasına göz yuman şahısların bilişim suçları kapsamında işlem yapılmasını talep ediyoruz" denildi.

Bursa Çiçekli Bahçe Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasında küçük çocukların ve gençlerin oynadıkları internet oyunlarının ardından etkilenip intihar ederek hayatlarına son vermelerine yönelik dikkat çekmek konusunda dernek olarak açıklamalarda bulundular. Basın açıklamasında konuşan dernek başkanı Hasan Karabulut, "Biz millet olarak inancı ve değerleri olan bir ülkeyiz. Bizim düsturumuzda 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' vardır. Derneğimiz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Emniyet İl Müdürümüze Bursa Valiliğimize bu konudaki hassasiyetimizi bizzat dilekçemizi yazarak ilettik. Öncesinde sosyal medyadan yaklaşık 10 bin insana tehlikenin boyutunu duyurduk. Öncelikle gençlerimizi intihara sürükleyen oyunların erişimlerinin engellenmesini değişik linklerle ve online olarak oyunların devamını sağlayanların ve oyunların internet kafelerde oynanmasına göz yuman şahısların bilişim suçları kapsamında işlem yapılmasını talep ediyoruz" diyerek sözlerine son verdi.