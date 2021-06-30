Duran araca çarptı: 4 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Çanakkale yolu üzeri Dağkadı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma'dan Karacabey'e doğru seyir halinde bulunan Mücahit Yeğen'in kullandığı 16 HFA 59 plakalı otomobil, aynı yönde banket üzerinde bekleyen Cemil Bahar'ın kullandığı 59 ABK 254 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında duran 59 ABK 254 plakalı otomobil ve içerisindekiler yoldan uçarak tarlaya düştü. Kazada yaralanan sürücüler Cemil Bahar ve Mücahit Yeğen'in yanı sıra, 59 ABK 254 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sevda Bahar ile Ceren Bahar hafif yaralı olarak ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.