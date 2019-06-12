Durdu: “Şehit ailelerine mezar yerleri ücretsiz olsun”

MHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Durdu, Gemlik Şehit Aileleri Derneği'nin talebi ile şehit yakınlarının mezar yerlerinin ücretsiz olmasını meclis gündemine getirdi.

Şehit anne, baba, eş ile gazi eşlerine mezar yerlerinin ücretsiz tahsis edilmesi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülecek. Gemlik Şehit Aileleri Derneği talebi ile meseleyi MHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Durdu gündeme getirdi. Durdu'nun talebiyle Plan Bütçe Komisyonuna getirilen konu, komisyonda oybirliği ile kabul edildi. Mecliste de kabul edildikten sonra konu resmileşecek.

Mezarlık konusunda yetkiler büyükşehir yasa tasarısı sonrasında tamamen Bursa Büyükşehir Belediyesine geçmişti. Bursa'nın bütün ilçelerini de ilgilendirecek konunun belediye meclisinden de oybirliği ile geçmesi bekleniyor.

Konu ile alakalı değerlendirme yapan Osman Durdu, ''Böyle önemli bir hususta meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Millet olarak bizlere emanet olan şehit ve gazi ailelerimize elimizden gelen desteği vermek zaruretimiz bulunuyor. Bizleri mutlu eden ise teklifin doğrudan kabul görmesidir'' dedi.