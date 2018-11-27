Düşen helikopterde şehit olan üsteğmen baba evine getirildi

İstanbul'da düşen askeri helikopterde şehit olan 4 personelden biri olan Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi baba ocağına getirildi.

İstanbul'da havalandıktan bir süre sonra Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in na'şı Bursa'ya getirildi. Şehidin Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde oturan anne ve babasının evinin önünde helâllik alındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan ve anne Ayşegül Yurtsever'i yakınları teskin etti. Kazada şehit düşen Pilot Üsteğmen Yurtsever'in 2017 Temmuz'unda hayatını birleştirdiği eşi Şebnem Yurtsever tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Alınan helâlliğin ve edilen duaların ardından şehidin na'şı ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Mihraplı Camii'ne götürüldü.