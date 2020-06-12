İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dutu bu sefer asfalttan topladılar

Bursa’da şiddetli rüzgar sebebiyle yola devrilen ağacın dallarından vatandaşlar dut yedi.

Bursa'da şiddetli rüzgar sebebiyle yola devrilen ağacın dallarından vatandaşlar dut yedi.


Bursa'da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine sebep oldu. Nilüfer'in Fethiye Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıllık dut ağacı rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Ağacın çatırdamasıyla çıkan sesi duyan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Yola devrilen dut ağacının dalları belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.


Ağaç devrildi, vatandaşlar dutu asfalttan topladı


Şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen dut ağacının dalları yolu kapladı. Vatandaşlar, normalde yüksek dallarına ulaşamadıkları ağacın kırılan dallarından dutları topladı. Belediye ekipleri kopan ağaç dallarını yoldan kaldırana kadar bol bol dut yiyen vatandaşlar, dutun tadını çıkardı.


Mustafa Atmaca, "Bir anda şiddetli rüzgar çıktı. Rüzgarla birlikte dut ağacı gövdesinden ayrılarak asfalta düştü. Biz de bunu fırsat bilerek dut topladık. Çok lezzetli dutlar vardı. Üsttekilere yetişemiyorduk, devrilince bu sayede dutları yedik" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.