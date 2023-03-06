İhlas Haber Ajansı

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Duvara böyle çarptı, otomobili bırakıp kaçtı

Bursa’da kullandığı otomobili duvara çarpan sürücü, otomobilini olay yerinde bırakıp arkasına bile bakmadan kaçtı.

Bursa'da kullandığı otomobili duvara çarpan sürücü, otomobilini olay yerinde bırakıp arkasına bile bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kaza sonrası sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı arkalarına bakmadan kaçtı.


Kaza anı ve sürücü ile yanındaki kişinin otomobilden inip kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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