Duvarı böyle sanat eserine dönüştürdüler

Cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, farklı uygulamalarıyla Bursa'ya estetik bir görüntü kazandırıyor. Trafo binaları ve istinat duvarlarını tuval gibi kullanıp, sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları Hüdavendigar Kent Parkı kenarındaki Mihraplı - Hüdavendigar Köprülü Kavşağının istinat duvarını da ayrıcalıklı bir sanat eserine dönüştürdü. Çalışma kapsamında her biri kendi alanında uzman 6 ressam kendi tasarladıkları yaprak figürlerinden oluşan eseri mesai saatleri içinde çalışarak bir haftada tamamladı. Açık havada ve güneşin altında oldukça yorucu geçen çalışmaların tüm aşamaları ise timelaps çekim tekniği ile kayıt altına alındı. Her üç dakikada bir kaydedilen fotoğraf karelerinden elde edilen video, sıradan bir istinat duvarının nasıl bir sanal eserine dönüştüğünü aşama aşama gözler önüne serdi.

Özellikle cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla yaptığı çalışmalarla Bursalıların takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi, benzer uygulamaları ihtiyaç duyulan bölgelere yapmaya devam edecek.