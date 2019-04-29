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Duygulandıran bağış

Zor şartlar altında okuyan ve emekli olan engelli vatandaş, devlete olan borcunu ödeyebilmek için yeni açılan hastanenin eksikliklerini giderdi.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hizmete açılan yeni Devlet Hastanesi'ne cihaz yardımı yapan vatandaşa kaymakamlık teşekkür belgesi verdi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İzmir Kambiyo Müdürlüğünden emekli olan 85 yaşındaki Ali Güllü, yeni hizmete açılan Yenişehir Devlet Hastanesi'ne 2 adet diyaliz makinesi ile 2 adet kuvöz bağışladı. Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Başhekim Yardımcısı Ümit Aslan tarafından teşekkür belgesi verilen Ali Güllü, “Öncelikle beni onurlandıran kaymakamımıza ve başhekim yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar devletimizin bünyesinde hizmet etikten sonra emekliye ayrıldım. Yenişehir'de ablamı ziyarete geldim. Burada yeni bir hastane açıldığı ve diyaliz makineleri ile kuvöz eksiği olduğunu öğrenince severek canın gönülden bu eksiklikleri temin ederek hastanemize bağışladım. Devletim bana iş ve aş verdi. Belirli bir yere getirdi, ben de devletimize olan borcumu en azından bu şekilde ödeyebilmek için bağış yapmak istedim” dedi.


Kaymakam Suat Seyitoğlu, “Yeni açılan hastanemize bağış yapan Ali Güllü büyüğümüze teşekkür ediyorum. Son derece örnek bir davranış içinde bulundu” dedi.

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