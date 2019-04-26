Düzenli vergi ödeyenlere ödül

Orhangazi Vergi Dairesi Müdürlüğü, düzenli vergi ödeyen mükelleflerine

teşekkür plaketi verdi.

Vergi Dairesi Müdürü Nasuh Mayil; 10 kurumlar 10 da gelir vergisi mükellefini dolaşarak teşekkür plaketlerini takdim etti. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri Vergi Dairesi Müdürü Nasuh Mayil tarafından takdim edildi. Nasuh Mayil, "Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulama dahilinde düzenli beyanda bulunan ve düzenli vergi ödeyen mükelleflere teşekkür belgesi takdim ediyoruz. Toplam 20 mükellefimize teşekkür belgelerini takdim ettik" dedi.