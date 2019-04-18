Düzensiz göç masaya yatırıldı

Düzensiz göç; Çanakkale, Bilecik, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Kütahya, Yalova ve Bursa illerinin vali, güvenlik güçleri, kurum müdürleri ve yetkililerinin katılımı ile Bursa'da masaya yatırıldı.

'10. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı' Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde ilk toplantısını Bursa'da gerçekleştirdi. Vali, güvenlik güçleri, kurum müdürleri ve yetkililerinin katıldığı toplantıda, düzensiz göçün çözümü noktasında önemli konular ele alındı. Bursa Valisi Canbolat, "Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve yakın Asya ülkelerinden AB ülkelerine kaçak olarak göç etmek isteyenler için vazgeçilmez bir koridor olmuştur. Aynı zamanda göç edenlerin de yerleştiği bir ülke konumunda görünmektedir. 20. yüz yılın ortalarından bu yana kendi vatandaşları yurt dışına göç eden bir ülke olan Türkiye, artık başka ülke vatandaşlarının göç ettiği ve çalıştığı bir ülke olmuştur. Komşu ülkelerde artan siyasi belirsizlik ve çatışmalar, bu ülke halklarının daha güvenlik zulümden uzak daha iyi şartların olduğu yerlere gitme arzusunu arttırmıştır. Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler, sınırlarda uygulanan sıkı kontrollerle Türkiye gibi Avrupa'nın çevre ülkelerine yönelmişlerdir" dedi.

Özellikle küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat özgürlüğünün tüm dünyada göç hareketliliğinde artışa sebep olduğunu belirten Canbolat, "Türkiye bu küreselleşme sürecinde derinden etkilenmiştir. Türkiye, büyük göç dalgalarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen vatandaşlarına sağladığı hakları göçmenlerden esirgemeyen bir insani göç politikası izlemeye devam etmektedir. Avrupa ise göçe karşı insani ve vicdani tutum almaktan çok uzak kalmıştır. Yasakçı ve dışlayıcı davranarak, Türkiye'yi maliyeti çok yüksek bir yalnızlığa itmektedir" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki şartlar, Türkiye'nin düzensiz göç ile mücadelesi için stratejiler geliştirmesini, hukuksal reformlara imza atmasını ve uluslararası iş birliklerinin geliştirmesini de zorunlu hale getirdiği belirten Canbolat, "Tüm illerimize düşen görevler bellidir. Bizler 10. bölge olarak şüphesiz, ülke genelinde göç ile mücadele kapsamında her türlü etkin tedbiri alıp koordinasyon gerektiren hususlarda iş birliğini geliştirmeliyiz" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.