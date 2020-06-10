E-Atık'ta Osmangazi farkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve belediyeler işbirliği ile düzenlenen, e-atık toplama çalışmasına katılan Osmangazi Belediyesi'ne elektrikli ve elektronik atıklar ‘5. Grup Aydınlatma Ekipmanları Yönetiminde En Fazla Katkı Sağlayan Belediye Ödülü” verildi. Floresan ve ampul gibi insan sağlığı ile doğa için zarar teşkil eden 5. grup aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için yaptığı çalışmalarla, ilk üç belediye arasına girmeye hak kazanan Osmangazi Belediyesi, elektronik atık toplama konusunda örnek oldu. Osmangazi Belediyesi, 2018 yılında başlayan atık floresan lamba toplama çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2 bin 251 kilogram atık topladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AGİD Yönetim Kurul Başkanı Fahir Gök ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirerek ödül için teşekkür etti. Osmangazi Belediyesi olarak çevre konusunda ciddi yatırımları yaptıklarına dikkat çeken Başkan Dündar, “Büyük bir ilçeyiz. Katı atıkları sadece toplamıyoruz aynı zamanda ayrıştırıyoruz. Hizmete açtığımız Atık Getirme Merkezi'nde 14 farklı kategoride atığı ayrıştırıyoruz. Hiçbir atık çöp değildir, diyerek etkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra, tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen ve kısaca "E-Atık" diye nitelenen elektronik atıklar konusunda da 2008 yılından itibaren etkili bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalar kapsamında 252 elektronik atık toplama noktası oluşturduk. Atık Getirme Merkezimiz Türkiye'nin en kapsamlı ve örnek gösterilen tesisi olarak hizmet veriyor. Tesisimizde 1 yılda 68 bin 442 kg atık toplayarak ayrıştırdık” dedi.

AGİD Yönetim Kurul Başkanı Fahir Gök de, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı, e-atıkların yönetimi konusunda yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.