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E-Twinner'lara 'Milli Eğitim' teşekkürü

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, devlet okulları bünyesinde e-Twinning projeleri yapan öğretmenlerle bir araya geldi.


Büyükşehir Belediyesi Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal da katıldı. Öğretmenlerin yaptıkları projelerle ilgili bilgilendirmeleri tek tek dinleyen Müdür Topal, öğretmenlere teşekkür etti. e-Twinning bünyesinde oluşturulan ve internet üzerinden yayın yapan yayın ağları vasıtasıyla öğretmenlerin farklı konularda çalışan meslektaşları ve onların öğrencileriyle temas kurabildiğine işaret eden Müdür Topal, toplantı sonunda eğitim öğretim dönemi içerisinde bu tür projeleri gerçekleştiren öğretmenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

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