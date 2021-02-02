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"E-twinning"de Bursa'yı Yenişehirli öğretmen temsil edecek

Çocuklar için hazırlanan projede Bursa’yı Yenişehirli öğretmen temsil edecek.

Çocuklar için hazırlanan projede Bursa'yı Yenişehirli öğretmen temsil edecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Şakir Lakşe İlkokulunda görev yapan öğretmen Kamile Utku Özdemir, “Okul öncesi ve ilkokuldaki olumlu akran ilişkileri çocuğun hayatı boyunca sosyal kabulünü ve yeterliliğini etkilemektedir. Bu süreçte olumlu davranışlar kazanması mühimdir. Hazırladığımız bu projede, zorbalık gibi olumsuz davranışların, karşısındaki kişileri ve ilişkileri nasıl olumsuz etkilediğini fark ederek, bunun yerine kazanacağı olumlu davranışların öğretilmesi arzu ediliyor. Bir e-twinning projesi olan bu projeyi öğrencilerimle yürütmekteyiz. Proje aynı zamanda Erasmus projesi olacaktır” diye konuştu.

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