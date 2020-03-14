Ebru sanatı kültürleri buluşturdu

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) yürüttüğü çalışma kapsamında dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen yüze yakın öğrenci, BUSMEK tarafından düzenlenen ebru atölyesine katılarak geleneksel Türk İslam sanatını uygulama fırsatı buldular.

TÖMER Bursa Şubesi'nde eğitim alan tüm öğrencilerin kültürlerarası etkileşimini artırmak amacıyla düzenli olarak tarihî ve kültürel amaçlı geziler, seminerler, sergiler ve spor turnuvaları düzenleniyor. Bursa tarihi ve kültürel gezilerini tamamlayan öğrenciler ebru sanatçısı Elif Aydın'ın hazırlamış olduğu ebru teknelerinin başına geçtiler. Usta Öğretici Elif Aydın öncelikle ebru sanatının tarihsel sürecinden bahsetti. Aydın, 16'ncı yüzyılda Orta Asya'dan Osmanlı topraklarına gelerek kitapların iç yüzeyini süsleyen ebrunun, daha sonra tablo olarak da kullanılmaya başlandığını söyledi. Ardından sırayla teknelerin başına geçen yabancı konuklar hünerlerini sergiledi. Zor bir zanaat olan ebruyu öğrenmek için büyük çaba sarf eden ziyaretçiler gün boyu süren etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

28 ülkeden, 90'ın üzerinde öğrencileri bulunduğunu belirten TÖMER Bursa Şubesi Müdür Yardımcısı Mesut Ege, yabancı öğrencilerin genel olarak Afganistan, Ortadoğu'daki Arap ülkeleri ve Asya'daki diğer ülkelerden geldiğini ifade ederek, Türk Cumhuriyetlerinden, Balkanlar'dan, Japonya ve Suriye'den de öğrenciler geldiğini sözlerine ekledi.