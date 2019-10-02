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Ece Haraç Dünya Şampiyonası'nda

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Ece Haraç, Tayland’da yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonasına davet edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Ece Haraç, Tayland'da yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonasına davet edildi.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli sporcusu Ece Haraç, milli formayla başarılarına devam ediyor. 2019 yılı içerisinde düzenlenen uluslararası turnuvalarda önemli puanlar elde eden genç sporcu dikkat çekmeye devam ediyor. ITTF Dünya Gençler sıralamasında ilk 50 sporcu arasına giren genç sporcu, Tayland'da yapılacak Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.


24 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Tayland'ın Korat kentinde yapılacak Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda en iyi sporcular yer alacak. Türkiye'den sadece Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç'ın davet edildiği şampiyonada başarılı sporcu ülkesine madalya kazandırmak için mücadele verecek.

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