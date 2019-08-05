İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ece'den 2 altın madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, ‘45.

Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda millî formayla iki altın madalya kazandı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün millî masa tenisi sporcusu Ece Haraç, millî formayla madalyalar kazanmaya devam ediyor. 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde Karadağ'ın Podgorica şehrinde düzenlenen ‘45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Şampiyonayı ferdîlerde 9, takım maçlarında 2 olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamlayan Türkiye, Büyükler Balkan Şampiyonası tarihinin en başarılı sonucunu elde ederek, takım halinde ‘Balkan Şampiyonu' oldu.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, ay-yıldızlı formayla mücadele ettiği şampiyonada 1 takım şampiyonluğu ve 1 çiftler şampiyonluğu ile 2 altın madalyanın sahibi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.