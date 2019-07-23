Eczacılarla ‘Sağlıklı İşbirliği'

Hastane Genel Müdürü Metin Arslan, “Sağlık sisteminin asli unsuru olan eczacıları çok önemsiyoruz” dedi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi ile Bursa Eczacı Odası arasında işbirliği protokolü, VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan ve Bursa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Erakın tarafından imzalandı. İmza törenine VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, Mesul Müdür Op. Dr. İdris Ahmet Çakır, Anlaşmalı Kurumlar Müdür Yardımcısı Alper Bilir ile Bursa Eczacı Odası Üyesi Lokman Güldürmez de katıldı.

Değerli bir meslek

İşbirliği protokolünü çok önemsediklerini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Eczacılık, çok değerli bir meslek. En azından birinci basamak sağlık danışmanı gibi konumlandırmak mümkün. Uzun yıllardır sağlık yöneticiliği yapan biri olarak eczacıların sağlık personeli olarak konumlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sağlık sisteminin asli unsurlarından olan eczacıları çok önemsediğimizi bu protokolle gözler önüne sermiş oluyoruz. Onları bir noktada iş ortağımız gibi görüyoruz. İnşallah bu protokolle birlikte işbirliğimiz artarak devam eder” diye konuştu. Bursa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Erakın da güzel bir işbirliğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek VM Medical Park Bursa ailesine teşekkür etti.