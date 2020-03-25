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Eczanelerde korona tedbiri

Bursa’nın İnegöl ilçesinde korona virüsüne karşı eczanelerde çalışanlar ile müşterilerin temasını kesebilmek için tezgahlar cam kabinlerle ayrıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüsüne karşı eczanelerde çalışanlar ile müşterilerin temasını kesebilmek için tezgahlar cam kabinlerle ayrıldı.


İnegöl'de uzun yıllardan beri eczacılık yapan Bedri Boyrat, hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını korumak için eczanedeki tezgahları cam kabinler ile kapattı. Eczane çalışanlarının arkasında durduğu banko üzerine cam koruma alanı yapıldı. Böylece eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alan birbirinden ayrılarak korona virüsüne karşı tedbir alınmış oldu.


Eczane sahibi Bedri Boyrat, “Sağlık sisteminin birinci basamaklarından biri olan eczanelerimiz insanlarımızın ilk uğrak yeri. Müşteri ile mesafeyi sağlamak için tezgahlar cam kabinle ayrıldı. Odalarımızın göndermiş olduğu bilgiler dahilinde eğitim çalışmaları yapmaktayız. Hastalığın bulaşmaması için vatandaşların evlerinden dışarıya çıkmaması lazım. Bu konuda vatandaşlarımız hassas, hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.

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