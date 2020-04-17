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Eczanelere maskeler geldi, dağıtımlar başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eczaneler tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eczaneler tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı başladı.


Ücretsiz maskelerini almak isteyenler, kayıtlarını yaptırdıktan sonra telefonlarına gelen SMS kodu sonrası istedikleri eczaneye giderek maskelerini alabilecek. İnegöl'de 35 bin maske geldi. Maskelere 70 eczaneye dağtıldı. Eczaneler maske dağıtımına başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eczacı Mustafa Kahraman, "İnegöl'deki eczanelerimize maskeler geldi, dağıtımlarına başladık. Ancak vatandaşlar sık sık gelip bizlerden maske istiyorlar, kayıt yaptırdıktan sonra telefonlarına SMS kodu gelenler maske alabilecek" dedi.

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