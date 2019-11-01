Edebiyatçı Hayati İnanç izdihamı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, geleneksel hale gelen Çırağan Söyleşileri'nin 36.'sını Edebiyatçı Yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla düzenledi. Oldukça kalabalık bir davetli grubuna seslenen İnanç, misafirleri edebiyata doyurdu.

TÜMSİAD Dernek Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye; AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Şenocak, TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ve TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, gelenekleşmiş Çırağan Söyleşilerine ve Hayati İnanç'a gösterilen ilgi ve sevgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de, hep birlikte olmanın güzelliğinden bahsederken, TÜMSİAD'a böyle özel bir program yaptığından dolayı teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “Gençliğimize kültürümüzü sevdiren Hocamızı ağırlamaktan çok mutluyuz. Salonumuzda çok sayıda genç kardeşimiz var. Onların edebiyata bu ilgileri beni ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

Konuşmaların ardından Edebiyatçı Yazar Hayati İnanç, ‘Can Veren Pervaneler' konulu söyleşisiyle katılımcılarla buluştu. Söyleşisinde, çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden örnek veren İnanç, hatıralarını da mizahi bir dille anlattı. Konuşmasında; divan edebiyatından da bolca örnekler veren İnanç, en değerli şeyin insana olan yatırım olduğunu ifade etti. Program, TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ve protokol üyelerinin Edebiyatçı Yazar Hayati İnanç'a günün anısına hatıra takdim ederek son buldu.