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Efeler antrenörünü buldu

TVF Birinci Ligi’nde şampiyon olarak Efeler Ligi’ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Fazıl Demirci ile anlaşma sağladı.

TVF Birinci Ligi'nde şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Fazıl Demirci ile anlaşma sağladı.


Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, Bahadır Aksoy'dan boşalan ‘Baş Antrenör' koltuğunu Fazıl Demirci ile doldurdu. 2002 yılından bu yana, Efeler Ligi'nin önemli kulüplerinden Arkas ile çeşitli kategorilerde başarılar kazanan Demirci, son olarak geçen sezonun ortasında İnegöl Belediyespor ile sözleşme imzalamıştı. Bu sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için çalışacak olan Fazıl Demirci, Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan törenle kendisini yeşil-beyazlı yapan sözleşmeyi imzaladı.

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