Efeler finale hazır

Efeler Ligi'ne yükselmek için final grubunda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Bursa'daki son idmanını yaptı. Kayseri'de yapılacak final maçları için yola çıkan yeşil-beyazlılar Efeler Ligi'nde yer almak istediklerini dile getirdi.

Uzun Lig maratonunun ardından Efeler Ligi'ne yükselmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Erkek Takımı, final grubu maçları için Kayseri'ye yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan son antrenmanın ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Bahadır Aksoy, final maçları için hazır olduklarını söyledi. Final etabında tüm karşılaşmaları kazanmak istediklerini belirten Aksoy, “Efeler ligine çıkma amacıyla kurulmuş bir takımız. Bütün basamakları sırasıyla çıktık ve artık final etabına geldik. Bizim haricimizde Beşiktaş, Sorgun Belediyesi ve Palandöken takımı var. Bu takımlar birbirine hep denk takımlar. Beşiktaş takımı ile kendi grubumuzda karşılaşmıştık. İlk maçımızı Beşiktaş ile oynayacağız. Bütün karşılaşmaları kazanmak için oynayacağız. Amacımız ve hedefimiz Efeler Ligi'ne yükselmek. Bugün Kayseri'ye hareket ediyoruz. Orada da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Tüm takım olarak final grubuna hazırız ve gelecek sene Efeler Ligi'nde yer almak istiyoruz” diye konuştu.

Geride kalan normal sezonu bir yenilgi ile tamamladıklarını hatırlatan takım kaptanı Tolga Altıntaş, final etabında yer alan takımların denk güçte olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyespor'u Efeler Ligi'ne taşımak istediklerini söyleyen Altıntaş; “Sezonu iyi geçirdik, sadece bir mağlubiyet aldık. Bu iyi geçirdiğimiz sezonu Efeler Ligi'ne yükselerek taçlandırmak istiyoruz. Güçlü dört takım finalde mücadele edecek. Herkesin şansı eşit. İnşallah finallerde tüm sezonun çalışmasını ortaya koyup bu güzel şehri Efeler Ligi'nde temsil ettirmeyi başarırız” ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlıların Bulgar oyuncusu Metodi Ananiev ise “Normal sezonu birinci sırada bitirdik. Hedefimiz Efeler Ligi'ne yükselmek. Yarı finalde çok iyi maçlar oynamasak da finallere kalmayı bildik. Şimdi daha iyi maçlar oynayıp final grubunu birincilik ile bitirmek istiyoruz” dedi.

İlk maç 19 Nisan

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün final etabında oynayacağı maçların takvimi belli oldu. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarda yeşil-beyazlılar ilk sınavına 19 Nisan Cuma günü 18:30'da Beşiktaş karşısında çıkacak. Bursa temsilcisi, İkinci maçını 20 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da Sorgun Belediyesi ile üçüncü ve son maçını ise 21 Nisan Pazar günü saat 14:00'da Palandöken Belediyesi ile oynayacak.