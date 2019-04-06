Efeler galibiyetle başladı

etap ilk maçında Alanya Belediyesi'ni 3-2 mağlûp etti.

Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselme hedefini gerçekleştirmek isteyen Büyükşehir Belediyespor, 1. etap maçlarına galibiyetle başladı. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada yeşil beyazlılar, ilk iki seti 25-11 ve 25-18 önde tamamladı. Rakip Alanya Belediyesi, üçüncü ve dördüncü setleri 25-23 ve 25-22 alarak, maçı tie-break setine taşıdı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın final setini Bursa ekibi, 15-9 önde tamamladı ve rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Büyükşehir Belediyespor maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 2 puanın sahibi olan Büyükşehir Belediyespor, 7 Nisan Pazar günü 1. Etap ikinci maçında Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'da başlayacak.