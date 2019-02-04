Efeler gümbür gümbür

TVF Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Grubu 19. hafta maçında Düzce Belediyesi'ni 30-28, 25-12, 25-21 setlerle 3-0 mağlup etti. Puanını 54'e yükselten yeşil beyazlılar, oynadığı 19. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sezonun sonunda Efeler Ligi'nde yer almak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu 19. hafta maçında Düzce takımını konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yeşil beyazlılar 3-0 kazandı. Uzatma sayılarına giden karşılaşmanın ilk setini yeşil beyazlılar 30-28 önde geçti. Baştan sona üstün oynadığı maçın ikinci setini 13 sayı farkla 25-12 geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçın son setinde de rakibine şans tanımadı ve 25-21 ile geçerek salondan 3-0 galip ayrıldı.

Miniklerden büyük destek

Bursa'da, 7'den 77'ye herkesi spora teşvik eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, son olarak 36 çocuğu da tribünde ağırladı. Maç öncesi sporcularla birlikte sahaya çıkan minikler, maç boyunca ise tezahürat ve alkışlarla Büyükşehir'in Efeleri'ne büyük destek verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık da çocuklara desteklerinden dolayı teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Sıradaki rakip Konya Büyükşehir

Bursa'da aldığı sonuçla, galibiyet serisini 19 maça çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, puanını 54'e yükselti. TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu'nda liderliğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 20. hafta maçında 10 Şubat Pazar günü Konya Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'da başlayacak.