Efeler hasrete son verdi

Hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş takımını 24-26, 25-20, 25-20, 23-25, 15-11 setlerle 3-2 mağlûp etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 8.hafta karşılaşmasında Afyon Belediye Yüntaş takımını konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf, konuk ekip Afyon Belediye Yüntaş oldu. 2-0 geriye düştüğü sette Baroti ve Melo ile köşelerden sayılar üreten yeşil-beyazlılar bloklarda da etkili olunca skoru 18-15'e getirdi. Seti son ana kadar isteyen Bursa ekibi final hücumlarını skora çeviremedi ve ilk seti 24-26 kaybederek setlerde geriye düştü (0-1).

Karşılaşmanın ikinci setine başlayan taraf Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. İlk teknik molada 11-12 geriye düşmesine rağmen hücumda Gazmend, Melo ve Baroti ile yine sayılar üreten Bursa ekibi önce beraberliği yakaladı ardından farkı açarak seti 25-20 ile önde geçmeyi bildi (1-1). Karşılaşmanın üçüncü setinde kazanma isteğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor bu seti de 25-20 önde tamamlayarak 2-1 öne geçti.

Karşılıklı geçen üçüncü seti konuk ekip Afyon Belediye Yüntaş 25-23 ile geçerken, setlerde skor 2-2'ye geldi ve maç uzatma setine gitti. Maçın final setinde daha az hata yapan taraf Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu ve seti 15-10 önde bitirerek salonda 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Elde ettiği bu galibiyetle 5 haftalık mağlubiyet serisine son veren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü puanını 5'e yükseltti. 11.sırada yer alan Bursa ekibi AXA Sigorta Efeler Ligi 9.haftasında deplasmanda Ziraat Bankkart takımına konuk olacak. 18 Ekim Pazar günü Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15:30'da başlayacak.