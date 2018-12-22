Efeler ilk yarı nâmağlup

TVF Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde Eğirdir Elmaspor'u 25-11, 25-16 ve 25-19 setlerle 3-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını nâmağlup tamamladı.

Bu sezon hedefi Efeler Ligi'ne yükselmek olarak belirleyen Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu 13.hafta maçında Eğirdir Elmaspor takımını konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da tribünden takip ettiği karşılaşmayı yeşil-beyazlılar 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk setinden itibaren baştan sona etkili oyun ortaya koyan Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-11'lik skorla rahat geçti. Yeşil-beyazlılar, maçın ikinci setinde zaman zaman yaptığı hücum hataları rakibine sayı olarak dönse de bu seti de 25-16 önde tamamladı. Maçın son setinde de rahat bir oyun sergileyen Bursa ekibi, seti 25-17 geçerek salondan 3-0 ile ayrıldı. Bu sonuçla puanını 36'ya çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

Maçın ardından sezonun ilk yarısını değerlendiren Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli antrenörü Bahadır Aksoy, ikinci yarı oynayacakları ilk dört karşılaşmanın sıralamayı belirleyeceğini söyledi. Önemli takımlarla mücadele ettiklerini belirten Aksoy, “Zorlu bir sezonun ilk yarısını kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Yeni bir takımız. Oyuncularımız uyum sağladıkça daha rahat galibiyetler aldık. Genel olarak takımımın ortaya koyduğu mücadele ve istekten memnunum. Hedefimizde Efeler Ligi'ne yükselmek var. İkinci yarı daha zorlu geçecek. Oynayacağımız ilk dört maç çok önemli. Bu maçlar ligdeki sıralamayı belirleyecek. Biz bu maçları da kayıpsız geçerek, önce play-off'lara ardından Efeler Ligi'ne yükselmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni transferler sahada

Takıma yeni katılan oyuncularla daha da güçlendiklerini belirten Bahadır Aksoy, konuşmasını şöyle sürdü;

“Bugün yeni transferlerimizi de oynattık. Orta Oyuncu İbrahim Başaran Arhavi'den, Pasör Gökhan Çatal ise Afyon Yüntaş takımından geldi. İki oyuncumuz da bizehedefimiz doğrultusunda güç katacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, her fırsatta maçlarımızı takip ediyor. Bugün de tribünden takip etti. O'nu tribünde görmek bize ayrıca güç veriyor. Kendisinin her zaman desteğini yakından görüyoruz. Bize güvenen Başkanımız Alinur Aktaş ve değerli kulüp yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlk maç 5 Ocak'ta

TVF Erkekler Birinci Ligi'nde ikinci yarı heyecanı 5 Ocak'ta başlayacak. Büyükşehir'in efeleri ikinci yarının ilk maçında Milas Belediyesi ile karşılaşacak. 5 Ocak Cumartesi günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14:30'da başlayacak.