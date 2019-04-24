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Efeler şampiyonluk pastasını çocuklarıyla kesti

TVF Birinci Ligi’nden şampiyon olarak Efeler Ligi’ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yemekte bir araya gelerek sezonu kapadı.

TVF Birinci Ligi'nden şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yemekte bir araya gelerek sezonu kapadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı yemekte şampiyonluk pastası kesildi.


Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı sezona yemekle vedâ etti. Dobruca Sosyal Tesiserinde düzenlenen akşam yemeğine, Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı. Yemekte konuşan Başkan Aktaş, başarılarından elde edilen şampiyonluktan dolayı sporcu ve teknik heyeti tebrik etti. Elde edilen başarının gelecek adına önemli bir iş olduğunu söyleyen Aktaş, Efeler Ligi'nde Bursa takımının olmasının genç potansiyeli voleybola özendireceğini belirtti.


Büyükşehir Belediyespor'un Efeler Ligi'ndeki hedeflerini de aktaran Alinur Aktaş, “Efeler ligine çok hızlı girelim istemiyoruz, öncelikli olarak bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Takımımızda 6-7 Bursalı oyuncumuz var. Bu benim hoşuma giden bir durum. Gelecek sezonda da Bursalı oyuncularımız olacak, yabancı oyuncularımız olacak, Bursa dışından oyuncularımız olacak. Başta Bahadır hocamız olmak üzere yöneticilerimizle, teknik ekibimizle değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ve nihai bir karara varacağız. Erkek voleybolunda, Bursa'nın ciddi bir potansiyeli var. Ciddi bir nüfus var Bursa'da. Farklı yörelerden çocuklarımız var. Bu potansiyeli çocuklarımızı Efeler Ligi'ndeki takımımızla özendirmek istiyoruz. Bu potansiyeli alt yapılarımızda kullanmak istiyoruz” diye konuştu


Yemeğin ardından sporcu ve teknik heyetle uzun süre sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, şampiyonluk pastasını sporcuların çocuklarıyla beraber kesti.

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